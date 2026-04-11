Trabia approvati i bilanci consolidati 2022 e 2023

Il Consiglio comunale di Trabia ha approvato i bilanci consolidati per gli anni 2022 e 2023 durante la seduta del 9 aprile. In precedenza, erano stati approvati anche i consuntivi relativi agli anni fino al 2024. La riunione si è svolta nel rispetto delle procedure previste, con le deliberazioni che riguardano la gestione finanziaria del Comune per i due anni considerati.

Il Consiglio comunale di Trabia nella serata del 9 aprile ha approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023 dopo aver approvato negli scorsi mesi tutti i consuntivi fino al 2024. “Con l'approvazione dei due consolidati - ha dichiarato il sindaco Francesco Bondì - potremmo chiedere alla Commissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023(Adnkronos) – Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Bilanci ACS 2023-2025: nodo cruciale per il futuro dei lavoratori ad AvellinoL’amministrazione commissariale valuta nuove approvazioni dei bilanci per evitare la liquidazione e tutelare i dipendenti della società partecipata...