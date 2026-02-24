Scappa dalla polizia e provoca un incidente | inseguimento con la droga e schianto nel Milanese

Un uomo ha seminato la polizia locale nel Milanese, scappando dopo essere stato fermato con droga in auto. Durante l’inseguimento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un altro mezzo. La fuga ha causato scompiglio tra le strade affollate, con i vigili che hanno dovuto intervenire rapidamente. La scena si è conclusa con il veicolo distrutto e il conducente ferito, mentre gli agenti hanno avviato le operazioni di accertamento.

Fugge all'alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Uno schianto contro un'auto. E poi la scoperta della droga e la denuncia. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, tra Brugherio (Monza e Brianza) e Carugate (Milano). Erano circa le 18 quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio, impegnata nei controlli in viale Lombardia, ha intimato l'alt a uno scooter Yamaha T-Max. Dagli accertamenti con l'apparecchiatura in dotazione, il mezzo risultava senza assicurazione e senza revisione. Il conducente, un 22enne di origine marocchina e nazionalità spagnola, non si è fermato all'alt e ha proseguito la corsa.

FOLLE INSEGUIMENTO IN DIRETTA, SCAPPA PER IL CENTRO DI MILANO

