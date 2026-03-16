Ragazzi feriti a Pomigliano resta grave il 19enne colpito anche 2 volte con un coltello - VIDEO

Nella notte tra sabato e domenica, in via dell'Aeronautica a Pomigliano, si è scatenata una rissa tra diversi giovani, pochi istanti prima dell'alba. Durante l'alterco, un 19enne è stato ferito con due coltellate, restando in condizioni serie. Altri ragazzi sono rimasti coinvolti, ma le loro condizioni non sono state rese note. La scena si è svolta vicino a un locale notturno molto frequentato.

Le immagini del caos all'alba di domenica nel pressi del locale di Pomigliano d'Arco pubblicate dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli La rissa è esplosa poco prima dell'alba di domenica, tra le 2 e le 3 del mattino, mentre diversi giovani si intrattenevano in via dell'Aeronautica, nei pressi di uno dei locali notturni più frequentati dai giovani dell'hinterland vesuviano. Cosa l'abbia innescata lo stanno ricostruendo i Carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, piazzate all'esterno e all'interno del locale, e stanno rastrellando i social per individuare i video girati mentre la rissa andava avanti, come quello consegnato al deputato dei verdi Francesco Emilio Borrelli, che mostra i giovani urlare e accalcarsi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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