Lo stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo si trova ancora in una fase di stallo. È stata richiesta l’apertura di un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese. La richiesta è stata avanzata da rappresentanti dell’azienda che vogliono affrontare la situazione attuale. La questione riguarda la gestione e il futuro dello stabilimento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le cause.

NARNI "Chiediamo l’apertura di un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese per lo stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo. L’apertura del confronto è fondamentale per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la tenuta di un presidio industriale che il territorio non può e non deve perdere" Così Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. "Una decisione – spiegano i sindacati umbri – che scaturisce dall’aggravarsi di una crisi che da congiunturale è divenuta strutturale, mettendo a rischio l’unico sito produttivo italiano di elettrodi di grafite per forni fusori ad arco elettrico: un asset strategico per l’intera industria siderurgica nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stabilimento Sangraf ancora in fase di stallo. Chiesta l’apertura del tavolo di crisi al Ministero

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