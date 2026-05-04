Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell'Inter | A Milano si lavora invece a Napoli presi due giorni di ferie

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento televisivo, il giornalista ha commentato le celebrazioni per lo scudetto dell’Inter, sottolineando come a Milano si lavorasse normalmente, mentre a Napoli si siano presi due giorni di ferie per festeggiare. Le sue parole hanno suscitato reazioni e si prevede che possano generare ulteriori discussioni sui comportamenti dei tifosi e sulle modalità di celebrazione delle vittorie sportive.

Sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Sandro Sabatini a Pressing nel rimarcare la differenza tra il tenore dei festeggiamenti per il trionfo dell'Inter e quelli di un anno fa per la vittoria del Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

“A Milano si lavora il lunedì, a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, il commento di Sabatini sulla festa scudetto divide il webSandro Sabatini scatena la polemica a Mediaset con un paragone discutibile tra le celebrazioni scudetto di Inter e Napoli, alimentando stereotipi...

Leggi anche: Inter-Napoli, Sabatini scatena la polemica: “A Milano si lavora, a Napoli due giorni di ferie”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Panchina Napoli: la verità su Sarri-Maresca. Sportitalia svela come stanno le cose - CalcioNapoli24 | CN24; Caso Rocchi, Condò: C'è una cosa molto seria e riguarda l'Inter - CalcioNapoli24 | CN24; Highlights PSG-Bayern Monaco 5-4: Kvaratskhelia show, doppietta e quota 100 gol | VIDEO - CalcioNapoli24 | CN24; Atalanta, Palladino: Non mi voglio elogiare, ma è un dato di fatto! Futuro? Siamo tutti sotto esame - CalcioNapoli24 | CN24.

sandro sabatini sandro sabatini sulla festaScudetto Inter, clamoroso Sabatini a Pressing: A Milano si lavora, a Napoli due giorni di ferieFa discutere il commento di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter, messa a confronto con quella del Napoli. Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha ... tuttonapoli.net

sandro sabatini sandro sabatini sulla festaInter-Napoli, Sabatini scatena la polemica: A Milano si lavora, a Napoli due giorni di ferieScoppia la polemica dopo le parole di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter, messe a confronto con quella del Napoli. Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha acceso ... napolipiu.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.