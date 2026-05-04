Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell'Inter | A Milano si lavora invece a Napoli presi due giorni di ferie
Durante un intervento televisivo, il giornalista ha commentato le celebrazioni per lo scudetto dell’Inter, sottolineando come a Milano si lavorasse normalmente, mentre a Napoli si siano presi due giorni di ferie per festeggiare. Le sue parole hanno suscitato reazioni e si prevede che possano generare ulteriori discussioni sui comportamenti dei tifosi e sulle modalità di celebrazione delle vittorie sportive.
Sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Sandro Sabatini a Pressing nel rimarcare la differenza tra il tenore dei festeggiamenti per il trionfo dell'Inter e quelli di un anno fa per la vittoria del Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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