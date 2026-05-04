A Milano si lavora il lunedì dopo la festa scudetto, mentre a Napoli i tifosi si sono presi due giorni di ferie. Questa differenza è stata commentata da un giornalista sportivo durante una trasmissione televisiva, suscitando reazioni sui social media. Il commento ha diviso l'opinione pubblica, alimentando discussioni su abitudini e stereotipi legati alle diverse città italiane.

Sandro Sabatini scatena la polemica a Mediaset con un paragone discutibile tra le celebrazioni scudetto di Inter e Napoli, alimentando stereotipi geografici su lavoro e ozio. Sabatini e la frase su Napoli: il commento a Pressing. Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha commentato le diverse modalità di festeggiamento dello scudetto tra le due città. La battuta non è passata inosservata: “ A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie “. Monica Bertini ha subito richiamato il collega in studio, ma Sabatini ha ribadito il concetto ridendo, confermando la volontà del messaggio. Il contesto della dichiarazione riguarda la vittoria dell’Inter sul Parma, che ha regalato ai nerazzurri il ventunesimo scudetto della loro storia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “A Milano si lavora il lunedì, a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, il commento di Sabatini sulla festa scudetto divide il web

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