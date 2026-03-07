Siviglia-Rayo Vallecano domenica 08 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Matagigantes di scena al Sanchez Pizjuan

Domenica 8 marzo 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra Siviglia e Rayo Vallecano al Sanchez Pizjuan. Le due squadre, entrambe con 30 punti in classifica, si affrontano in un match che potrebbe essere decisivo per le loro posizioni. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati.

Siviglia e Rayo Vallecano sono appaiate a 30 punti in classifica e stanno cercando faticosamente di staccarsi definitivamente dalle zone più calde della classifica; mancano ancora tante partite ma forse il periodo peggiore per entrambe è alle spalle. Gli andalusi hanno recuperato il pareggio nel derby col Betis, dopo un doppio svantaggio che sembrava essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Siviglia-Rayo Vallecano (domenica 08 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes di scena al Sanchez Pizjuan Celta Vigo-Rayo Vallecano (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes di scena a BalaidosNel tardo pomeriggio di domenica comincerà il girone di ritorno di Celta Vigo e Rayo Vallecano, che si affronteranno a Balaidos in una sfida molto... Elche-Rayo Vallecano (domenica 21 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Serata difficile per i Matagigantes?Elche e Rayo Vallecano si affronteranno nell’ultima gara del 2025 in un momento tutto sommato sereno per entrambe: i valenciani hanno 19 punti,... Contenuti utili per approfondire Siviglia Rayo Vallecano domenica 08.... Temi più discussi: Rayo Vallecano - Athletic Bilbao in Diretta Streaming; Scheda squadra Rayo Vallecano; Mbappé, il mistero si infittisce: il giallo della foto social e il terrore che filtra dalla Spagna; Betis - Siviglia (2-2) La Liga 2025. Pronostico Siviglia vs Rayo Vallecano – 8 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Siviglia e Rayo Vallecano si giocherà il 8 Marzo 2026 alle 18:30 nello storico Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un appuntamento che ... news-sports.it La Liga, il Siviglia si fa ipnotizzare dal Rayo Vallecano: il Real Madrid a +7 con una gara in menoIl Siviglia si ferma ancora. Gli andalusi si fanno ipnotizzare dal Rayo Vallecano, termina 1-1 il match delle ore 14.00 coi gol di Bebe e Delaney. Ne approfitta il Real Madrid a +7 e con una gara ... m.tuttomercatoweb.com #LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 26: seconda sconfitta di fila per il Real Madrid, il Barcelona si porta a +4. Atlético Madrid di nuovo terzo, pareggio nel derby di Siviglia. @StePicasso x.com : In Europa League sorteggio difficile per il Trifylli che infatti affronterà il forte Betis Siviglia. Il Panathinaikos parte dietro, gli spagnoli sono i finalisti dell’ultima Conference - facebook.com facebook