Sabato 11 aprile alle 21:00 si gioca la partita tra Siviglia e Atletico Madrid al Sanchez Pizjuan. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, con alcuni pronostici che prevedono entrambe le squadre in rete. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con possibili conseguenze sulla stagione in corso.

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© Infobetting.com - Siviglia-Atletico Madrid (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Sanchez Pizjuan?

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