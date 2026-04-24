La guerra alle malattie infettive Reparto ad alto biocontenimento Sette milioni e mezzo anti contagio

In un ospedale di Pavia è stato approvato un progetto per migliorare il reparto di malattie infettive. L’intervento prevede il potenziamento di un padiglione dedicato alle infezioni di alta complessità, con un investimento di circa sette milioni e mezzo di euro. La struttura sarà dotata di un reparto ad alto biocontenimento, destinato a rafforzare la gestione dei pazienti affetti da malattie infettive.

PAVIA Nuove prospettive per la gestione dei pazienti con infezioni ad alta complessità. Eni ha redatto il progetto esecutivo del potenziamento del padiglione di Malattie infettive del San Matteo. Ora l’avvio delle procedure di gara. L’opera sarà realizzata con 7,5 milioni, di cui 4,3 messi a disposizione da Eni e i restanti dalla Regione. Nel dettaglio si prevede la creazione di un nuovo reparto di degenza ad alto biocontenimento, con sei stanze e un laboratorio. Prevista l’installazione di un nuovo impianto elevatore montalettighe, progettato per il trasporto di barelle dotate di capsula di biocontenimento, e la realizzazione di una nuova camera calda per l’accoglienza protetta dei pazienti altamente infettivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La guerra alle malattie infettive. Reparto ad alto biocontenimento. Sette milioni e mezzo anti contagio Notizie correlate Certificati anti-rimpatrio, dopo l'interdizione dei medici indagati arrivano i sostituti al reparto di Malattie infettiveL'Ausl di Ravenna ha individuato i tre sanitari che andranno a sostituire i medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci... Busto Arsizio: Lettera di ringraziamento al reparto Malattie Infettive, un’umanità oltre la cura per Alberto Meda.Busto Arsizio, un Reparto di Malattie Infettive al Cuore della Comunità: Quando la Cura si Tinge di Umanità La città di Busto Arsizio, vivace centro...