San Pellegrino in Fiore 2026 | Puntiamo a superare le 90mila presenze Viterbo è sold out | FOTO
L’edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore si propone di superare le 90mila presenze, obiettivo che rappresenta un miglioramento rispetto all’anno precedente. La manifestazione si svolge nella località di San Pellegrino in Fiore, con il centro storico che si riempie di visitatori e turisti. Quest’anno, Viterbo risulta completamente esaurita, con le strutture ricettive prenotate e non disponibili. La manifestazione si conferma tra gli eventi più seguiti della regione.
“Superare le 90mila presenze dello scorso anno”. È questo il traguardo fissato per l'edizione 2026 di San pellegrino in fiore. A indicarlo è l'assessora Patrizia Notaristefano, alla vigilia di una delle manifestazioni più attese della primavera viterbese. Il via domani, primo maggio, con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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