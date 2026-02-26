Roma la palestra che diventa un rifugio | il piano per i senza fissa dimora a San Lorenzo

A Roma, una palestra di San Lorenzo si apre come spazio di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora. L’iniziativa mira a offrire un luogo sicuro durante le ore più fredde, con un intervento coordinato tra enti pubblici e privati. La struttura, normalmente dedicata al fitness, sarà adattata per accogliere chi ne ha bisogno, senza creare problemi di ordine pubblico o sicurezza.

Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora. Su questo si basa l’accordo siglato fra l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona ISMA (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant’Egidio e che avrà come spazio di accoglienza la palestra di via dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre l’accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora(Adnkronos) – Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora.

Piano freddo, riapre il 12 gennaio il rifugio per persone senza dimora, nella chiesa di San MarcellinoIl progetto, promosso da parrocchie e associazioni di volontariato, è finanziato dall’Ats 12, cui si aggiunge un ulteriore contributo del Comune di...

Temi più discussi: Corso Istruttore Indoor Cycling a Roma il 21-22/2/2026; Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di Roma; Marco Palestra: il Top che ha stregato Gasperini e accende i sogni della Capitale; Roma, una palestra a cielo aperto: arriva Let’s Move Together.

'L'Isola che non c'era', nasce a Roma la palestra 'perfettamente inclusiva'Il sogno di una struttura sportiva perfettamente inclusiva dove disabili e no possano praticare uno sport senza differenze o barriere fra loro. (ANSA) ... ansa.it

La guerra delle palestre nelle scuole di Roma, i presidi: I municipi minacciano la nostra autonomiaL'Associazione nazionale presidi ha scritto al sindaco Gualtieri e all'assessora Pratelli per denunciare atteggiamenti censori e intimidatori ... romatoday.it

Castel San Lorenzo avvia battaglia contro "finto Made in Italy" nell'agroalimentare - Leggi: https://shorturl.at/NH1NG #madeinitaly - facebook.com facebook

Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemica x.com