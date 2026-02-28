Istituto Merli ecco la palestra | Risorsa per alunni e sportivi diventata realtà grazie al Pnrr

Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo spazio sportivo presso l’Istituto Merli, un edificio che si aggiunge alle strutture dell’istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente. La palestra, finanziata attraverso il PNRR, è ora a disposizione di studenti e sportivi, offrendo un ambiente dedicato all’attività fisica e all’educazione sportiva. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali.

Taglio del nastro ieri mattina per la nuova palestra dell'istituto professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "E. Merli" di Lodi, nella sede di Villa Igea. La struttura, da oltre mille metri quadrati, è stata realizzata dalla Provincia di Lodi grazie ai fondi del Pnrr ed è costata circa 2,6 milioni di euro. Oltre a consentire l'attività motoria degli studenti sarà punto di riferimento per l'intera comunità scolastica e territoriale. "L'inaugurazione di una palestra è una cosa importante, soprattutto oggi - ha sottolineato il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, Marco Fassino -. Per molti ragazzi l'accesso allo sport non è scontato.