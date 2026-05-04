San Leone minicar contro un masso | sedicenne ferita famiglia denuncia

Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto a San Leone, quando la sua minicar è andata a scontrarsi contro un masso posizionato sulla strada. La famiglia ha presentato una denuncia contro il Comune di Agrigento, chiedendo chiarimenti sulla presenza del masso e sulla mancanza di segnalazioni o barriere di protezione. Restano da capire le modalità con cui il masso si trovava in quel punto e le eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un masso così grande a non essere segnalato?. Perché la famiglia ha deciso di denunciare il Comune di Agrigento?. Cosa ha causato l'urto violento della minicar contro l'ostacolo?. Quali responsabilità ricadono sulla manutenzione dell'area dell'ex eliporto?.? In Breve Scarsa illuminazione e assenza segnaletica nell'area ex eliporto di San Leone.. Famiglia intende causa legale contro il Comune di Agrigento.. Agenti della sezione Volanti della Questura effettuano i rilievi sul posto.. Danni strutturali pesanti alla minicar dopo l'urto frontale nel piazzale.. Una sedicenne si è schiantata con la sua minicar contro un grosso masso nell’area dell’ex eliporto di San Leone, vicino al lungomare Falcone Borsellino ad Agrigento, ieri sera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Leone, minicar contro un masso: sedicenne ferita, famiglia denuncia Notizie correlate Brienno, una ferita da chiudere inglobando nella chiesa l'enorme massoEra il 2 novembre dello scorso anno quando un masso gigantesco ha sfondato la parete della Chiesa dell'Immacolata a Brienno finendo la corsa al suo... Bimbo trapiantato, famiglia presenta denuncia contro cardiochirurgoTempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato nei giorni scorsi, l’avvocato Francesco Petruzzi ha presentato una querela per diffamazione a mezzo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente e paura a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla strada; Frontale tra due auto, poi la carambola: pauroso incidente a San Leone; Incidente a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla strada; Masso in mezzo alla strada a San Leone: minicar distrutta e sedicenne ferita. Minicar contro un masso a San Leone, 16enne feritaLa ragazzina si trovava alla guida della sua minicar quando ha preso in pieno un masso che si trovava sulla carreggiata ... grandangoloagrigento.it Incidente e paura a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla stradaUna sedicenne è rimasta ferita dopo l'impatto frontale con un grosso ostacolo non segnalato nell'area dell'ex eliporto ... agrigentonotizie.it Vivo in Sicilia. . Buonanotte da Longi con i bellissimi fuochi d’artificio in onori San Leone - facebook.com facebook