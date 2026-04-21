Sicurezza e mobilità assemblea pubblica a San Jacopino

Giovedì 23 aprile alle 21 si terrà un’assemblea pubblica presso il circolo Aspe Pescetti in via Bellini 14, a San Jacopino. L’evento, promosso dal comitato “Cittadini Attivi San Jacopino”, vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e si concentrerà su temi legati alla sicurezza e alla mobilità nel quartiere. È prevista una discussione aperta rivolta ai residenti interessati a esporre le proprie opinioni e a ricevere aggiornamenti sulle iniziative in corso.

Firenze, 21 aprile 2026 – Giovedì 23 aprile alle ore 21, presso il circolo Aspe Pescetti in via Bellini 14, il comitato “Cittadini Attivi San Jacopino” promuove un nuovo incontro pubblico alla presenza delle istituzioni. Un appuntamento ormai fisso, voluto dalla cittadinanza, che si inserisce in un percorso partecipato volto alla difesa e alla valorizzazione del tessuto urbano del quartiere. Al centro del confronto ci sarà il tema della sicurezza, particolarmente sentito in città alla luce dei recenti episodi tra accoltellamenti, aggressioni, scippi e furti. "Una situazione che preoccupa i cittadini, impauriti di essere aggrediti per...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza e mobilità, assemblea pubblica a San Jacopino Notizie correlate San Jacopino: via all’assemblea pubblica dedicata alla (scarsa) sicurezza nel quartiereFirenze, 19 febbraio 2026 – Un’assemblea pubblica dedicata al tema della sicurezza nel quartiere di San Jacopino, area purtroppo da tanto tempo... Leggi anche: A San Jacopino un incontro pubblico sulla sicurezza Panoramica sull’argomento Si parla di: ‘Firenze chiede sicurezza’, il Comitato di San Jacopino organizza un incontro pubblico. Sicurezza e mobilità, assemblea pubblica a San JacopinoFirenze, 21 aprile 2026 – Giovedì 23 aprile alle ore 21, presso il circolo Aspe Pescetti in via Bellini 14, il comitato Cittadini Attivi San Jacopino promuove un nuovo incontro pubblico alla ... lanazione.it ‘Firenze chiede sicurezza’, il Comitato di San Jacopino organizza un incontro pubblicoAggressioni sempre più frequenti e il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino organizza un incontro pubblico sul tema della sicurezza a Firenze. Giovedì 23 aprile, alle ore 21.00, presso il circolo P ... 055firenze.it