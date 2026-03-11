Tre studiosi rileggono il messaggio francescano | Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle Creature

A Bergamo, la Fondazione Mia organizza tre incontri dedicati a San Francesco d’Assisi, figura centrale della cristianità e patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni dalla nascita. I tre studiosi presentano nuove letture del messaggio francescano, con un focus sul Cantico delle Creature. L’evento si svolge nella città, offrendo un’occasione di approfondimento sulla figura e sugli insegnamenti del santo.

Bergamo. A ottocento anni dalla nascita, Fondazione Mia propone tre incontri di approfondimento su San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e una delle figure più venerate della cristianità. Il ciclo di incontri, dal titolo “San Francesco e il dono del Creato”, in programma mercoledì 15, martedì 21 e giovedì 30 aprile, si terrà nella basilica di Santa Maria Maggiore dalle 20.45. Il Santo di Assisi è anche l’autore del “Cantico delle Creature”, composto nel 1224, il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. San Francesco e la sua vita sono stati continuamente oggetto di interesse, ispirazione, imitazione, studio, confronto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

