San Donato Tavarnelle choc La classifica inizia a preoccupare

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Donato Tavarnelle, nel match contro Terranova Traiana, la squadra ha subito una sconfitta per 1-0. La formazione schierata include Tampucci tra i pali, con Leonardi, Alfani, Pecchia e Morelli in difesa, e Torrini, Mignani, Falconi a centrocampo. In attacco, sono entrati Ronci, Ciravegna e Lomangino a metà primo tempo, mentre Gistri e Sardilli sono stati inseriti al 61’. La classifica inizia a preoccupare.

San Donato Tavarnelle 0 Terranova Traiana 1 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Tampucci; Leonardi, Alfani (61’ Sardilli), Pecchia, Morelli; Torrini, Mignani (61’ Gistri), Falconi; Nardella (45’ Ronci), Perugi (45’ Ciravegna); Morina (45’ Lomangino). All. Bonuccelli. TERRANOVA (4-3-2-1): Pagnini; Marini, Benucci, Cioce (87’ Senzamici), Degl’Innocenti; Sesti (82’ Innocenti), Cardo (54’ Mannella), Saltalamacchia; Tassi (74’ Simonti), Boccardi (67’ Bruni); Iaiunese. All. Becattini. Arbitro: Pernicola di Milano. Marcatori: 65’ Tassi. Note: ammoniti Falconi, Mignani, Boccardi, Sesti, angoli 1-5. TAVARNELLE – Brutta sconfitta con la classifica che si inguaia per il San Donato Tavarnelle battuto in casa dal Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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