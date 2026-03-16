San Donato Tavarnelle choc La classifica inizia a preoccupare

A San Donato Tavarnelle, nel match contro Terranova Traiana, la squadra ha subito una sconfitta per 1-0. La formazione schierata include Tampucci tra i pali, con Leonardi, Alfani, Pecchia e Morelli in difesa, e Torrini, Mignani, Falconi a centrocampo. In attacco, sono entrati Ronci, Ciravegna e Lomangino a metà primo tempo, mentre Gistri e Sardilli sono stati inseriti al 61’. La classifica inizia a preoccupare.

San Donato Tavarnelle 0 Terranova Traiana 1 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Tampucci; Leonardi, Alfani (61’ Sardilli), Pecchia, Morelli; Torrini, Mignani (61’ Gistri), Falconi; Nardella (45’ Ronci), Perugi (45’ Ciravegna); Morina (45’ Lomangino). All. Bonuccelli. TERRANOVA (4-3-2-1): Pagnini; Marini, Benucci, Cioce (87’ Senzamici), Degl’Innocenti; Sesti (82’ Innocenti), Cardo (54’ Mannella), Saltalamacchia; Tassi (74’ Simonti), Boccardi (67’ Bruni); Iaiunese. All. Becattini. Arbitro: Pernicola di Milano. Marcatori: 65’ Tassi. Note: ammoniti Falconi, Mignani, Boccardi, Sesti, angoli 1-5. TAVARNELLE – Brutta sconfitta con la classifica che si inguaia per il San Donato Tavarnelle battuto in casa dal Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Donato Tavarnelle choc. La classifica inizia a preoccupare Articoli correlati San Donato Tavarnelle. Rimonta all’ultimo respiroSan Donato Tavarnelle 2 Tau Altopascio 2 SAN DONATO TAVARNELLE (4-4-2): Tampucci; Leonardi (74’ Kovalenko), Alfani, Morelli, Pecchia (20’ Perugi);... Leggi anche: Poggibonsi a caccia di punti pesanti. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle Contenuti utili per approfondire San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle. Rimonta all’ultimo respiroIl Tau Altopascio avanti di due gol, raggiunto nel finale da Perugi e Ciravegna. Tutto in tre minuti e ridotti in dieci, con gli ospiti che falliscono un rigore. lanazione.it San Donato Tavarnelle-Grosseto, la dirigenza maremmana: In tribuna offese e uno schiaffoTavarnelle (Firenze), 14 dicembre 2025 – Grave episodio nel campionato di Serie D, denunciato dal Grosseto in occasione della sfida sul campo del San Donato Tavarnelle. La società maremmana, con una ... lanazione.it