Poggibonsi a caccia di punti pesanti L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle

Il Poggibonsi, con 20 punti, affronta il San Donato Tavarnelle, che ne ha 29, per cercare punti importanti. La partita si gioca perché i Leoni vogliono migliorare la posizione in classifica, mentre i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione di sicurezza. Entrambe le squadre vogliono vincere per allontanarsi dalla zona rischiosa. La sfida promette intensità, dato che si tratta di un confronto tra due formazioni vicine in classifica.

Sfida con una vicina di casa per il Poggibonsi a quota 20 in classifica. Un appuntamento di nuovo decisivo nel tragitto in salita dei Leoni, ospiti di un San Donato Tavarnelle che, con i suoi 29 punti, è sua volta in lotta per la tranquillità in graduatoria senza passaggi intermedi dall’area dei playout. Mister Consonni - tuttora alle prese con il provvedimento disciplinare a suo carico e rimpiazzato in panchina dal suo vice, Alderotti - deve rinunciare tra gli altri all’apporto di Zuccherato a centrocampo e di Lorenzo Borri in retroguardia. Partita tra precedenti illustri - nel 2021-2022 la sfida al vertice della D tra gialloblù e giallorossi - e partecipazione di ex da entrambi i versanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

San Donato Tavarnelle. Rimonta all’ultimo respiroSan Donato Tavarnelle si prende un punto all’ultimo secondo in una partita ricca di emozioni.

CALCIO SERIE D. San Donato Tavarnelle fa i conti con l’infermeriaIl San Donato Tavarnelle si confronta con una situazione complicata a causa degli infortuni che stanno colpendo la rosa, mettendo a rischio la prestazione nella penultima giornata del girone di andata di Serie D.

Argomenti discussi: Sansepolcro-Prato, Dal Canto: Evitiamo che i nostri difetti vengano fuori; Prato, ripartiamo subito. Rossetti esalta la squadra.

