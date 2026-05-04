La fiera di San Ciriaco si è conclusa, lasciando un'impressione positiva tra i partecipanti. L’amministrazione comunale ha introdotto alcune novità in questa edizione, che sono state accolte con entusiasmo. I primi bilanci indicano che l’evento ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con un incremento di visitatori rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si appresta a diventare un appuntamento sempre più consistente nel calendario locale.

La fiera di San Ciriaco volge al termine ed è già tempo di primi bilanci dopo le novità che l’amministrazione comunale ha voluto inserire in questa edizione. Il sindaco Daniele Silvetti è più che soddisfatto e, ieri, mentre attraversava a piedi il lungo serpentone di bancarelle ha rimarcato i tanti aspetti positivi: "Da quello che vedo la città ha risposto positivamente al nuovo percorso che dal Passetto arriva fino a Porta Pia passando per corso Stamira. Una collocazione che ci ha permesso anche di risolvere alcuni problemi legati alla viabilità in particolare lasciando libero Viale della Vittoria visto che i banchi sono stati posizionati al centro nella zona pedonale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Ciriaco, la fiera convince: "La prova è stata superata e sarà sempre più ricca"

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