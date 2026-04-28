Niente live ai Ciriachini d’Oro | Condizioni tecniche non adeguate salta l’esibizione dei Kurnalcool in piazza Cavour

L’esibizione dei Kurnalcool in piazza Cavour prevista per lunedì 4 maggio è stata annullata. Gli organizzatori hanno comunicato che le condizioni tecniche non erano adeguate per permettere l’esecuzione dello spettacolo. Gabry Mata, membro del gruppo, ha riferito di aver fatto il possibile per garantire la presenza, ma la mancanza di condizioni idonee ha impedito l’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente agli organizzatori.

«Ci dispiace annunciare che lunedì 4 Maggio non saremo presenti a Piazza Cavour, purtroppo gli organizzatori (escluso Gabry Mata che ha fatto di tutto per far sì che suonassimo) non hanno saputo creare le condizioni ideali per i nostri tempi tecnici, fondamentali per la buona riuscita dell'evento.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Niente live ai Ciriachini d’Oro: «Condizioni tecniche non adeguate», salta l’esibizione dei Koornalcool in piazza Cavour«Ci dispiace annunciare che lunedì 4 Maggio non saremo presenti a Piazza Cavour, purtroppo gli organizzatori (escluso Gabry Mata che ha fatto di... Salerno, ok ai lavori da un milione di euro per sistemare piazza CavourVia libera ai lavori per la riqualificazione di piazza Cavour nel cuore di Salerno.