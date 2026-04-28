Niente live ai Ciriachini d’Oro | Condizioni tecniche non adeguate salta l’esibizione dei Koornalcool in piazza Cavour

L’esibizione dei Koornalcool prevista per lunedì 4 maggio in piazza Cavour è stata annullata. Gli organizzatori hanno comunicato che le condizioni tecniche necessarie per il concerto non erano appropriate, impedendo la partecipazione della band. Gabry Mata, tra gli organizzatori, ha cercato di facilitare la presenza del gruppo, ma senza successo. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

«Ci dispiace annunciare che lunedì 4 Maggio non saremo presenti a Piazza Cavour, purtroppo gli organizzatori (escluso Gabry Mata che ha fatto di tutto per far sì che suonassimo) non hanno saputo creare le condizioni ideali per i nostri tempi tecnici, fondamentali per la buona riuscita dell'evento.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Salerno, ok ai lavori da un milione di euro per sistemare piazza CavourVia libera ai lavori per la riqualificazione di piazza Cavour nel cuore di Salerno. Leggi anche: Piazza Cavour, via alla liberazione del cantiere: area restituita ai salernitani