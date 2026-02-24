San Cataldo ancora incerti tempi e procedure | Scalera chiede un’audizione in Regione

Scalera reclama un’audizione in Regione, dopo un anno di attese e incertezze sui tempi e le procedure per il Nuovo Ospedale San Cataldo. La richiesta deriva dalla mancanza di aggiornamenti concreti sulla realizzazione, nonostante l’annuncio fatto dall’allora Presidente Emiliano nel gennaio 2025. La costruzione del nuovo ospedale, promessa da tempo, resta ancora ferma tra ritardi e dubbi. La situazione continua a generare tensioni tra le parti coinvolte.

© Tarantinitime.it - San Cataldo, ancora incerti tempi e procedure: Scalera chiede un’audizione in Regione

Tarantini Time Quotidiano “È trascorso un anno esatto dal 7 gennaio 2025, quando l’allora Presidente Emiliano annunciava a Taranto la nascita di una task force speciale per accelerare la realizzazione del Nuovo Ospedale San Cataldo, come previsto da una delibera della Giunta regionale pugliese. Quella struttura – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità – dotata di poteri esclusivi veniva presentata come la soluzione definitiva per superare ritardi e criticità. A distanza di dodici mesi, però, i fatti raccontano un’altra storia. Non esiste ancora una data certa di apertura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Sir Susa Scai Perugia, Loser operato al menisco. Ancora incerti i tempi di recuperoLa squadra di pallavolo Sir Susa Scai Perugia ha annunciato che Agustin Loser è stato operato al ginocchio destro dopo aver subito una lesione al menisco durante l’ultimo allenamento. Terminal bus di Vasto all'abbandono, Prospero chiede audizione in Regione: “Servizi chiusi, degrado e dormitorio” [FOTO]Il terminal bus di Vasto si trova in condizioni pessime.