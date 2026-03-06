Autorità portuale è scontro sui tempi di opere e cantieri

Gli operatori e concessionari dei porti di Napoli e Salerno sono in agitazione a causa dei ritardi nelle opere e nei cantieri gestiti dall’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno. La questione riguarda principalmente i tempi di realizzazione delle opere e la gestione delle attività portuali. La tensione tra le parti è palpabile, mentre i dipendenti dell’autorità portuale sono coinvolti nella disputa.

Porti fermi, operatori e concessionari di Napoli e Salerno sul piede di guerra. Ancora una volta nel mirino ci sono i dipendenti dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale accusati di «un progressivo rallentamento, oggi divenuto insostenibile, delle risposte alle legittime istanze che di volta in volta vengono prodotte all'Autorità di sistema portuale allo scopo di risolvere questioni legate all'operatività quotidiana, al superamento di problematiche connesse alle criticità dei fondali e delle infrastrutture, alle attività amministrative connesse alle concessioni demaniali che coinvolgono e talvolta inibiscono o rendono inefficaci gli investimenti di natura privata o, ancora peggio, producono una lesione dei costi generali».