Il 14 ottobre 2024, viene riferito che i club hanno deciso di non procedere con una ristrutturazione di San Siro, considerando questa opzione esclusa. Stefano Nespor ricorda che in quella data il Comune adottò una determinazione ufficiale riguardo alla questione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa scelta. La discussione sulla vendita e sul futuro dell’impianto continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La data è quella del 14 ottobre 2024. Secondo Stefano Nespor è allora che il Comune assunse una decisione che, in attesa della conclusione delle indagini della procura, sembrerebbe vicina ai desiderata di Milan e Inter più che a quel diritto-dovere a considerare ogni opzione possibile che incombe su un’amministrazione pubblica quando si tratti di tutelare l’interesse pubblico nell’ambito di un’operazione che riguarda un bene pubblico. Sì, il riferimento è allo stadio di San Siro, alle modalità con le quali è stato venduto ai due club e alle ipotesi d’accusa formulate dalla procura contro Palazzo Marino. "Il Comune aveva deciso di chiedere all’ Agenzia delle Entrate una stima sia sul valore di vendita dello stadio sia sulla sua ristrutturazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vendita di San Siro: "L’ipotesi ristrutturazione esclusa per volere dei club. Interesse pubblico difeso?"

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