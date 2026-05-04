A San Bonifacio sono stati stanziati 430 mila euro per il rinnovamento del pronto soccorso dell’ospedale Fracastoro. I lavori prevedono una modifica nell’ingresso delle ambulanze, con l’obiettivo di ridurre i disagi durante le condizioni climatiche avverse. Inoltre, sono previsti spazi dedicati alle vittime di violenza di genere, con l’intento di garantire un’assistenza più adeguata e riservata.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso delle ambulanze per evitare i disagi meteo?. Quali nuovi spazi saranno dedicati alle vittime di violenza di genere?. Come verrà raddoppiata la capacità della sala d'attesa e delle barelle?. Quando inizieranno concretamente i lavori per il nuovo pronto soccorso?.? In Breve Progetto esecutivo a maggio, appalti in estate e cantiere operativo da ottobre.. Ampliamento sala d'attesa e raddoppio spazi barelle per migliorare il comfort.. Istituzione percorso Codice Rosa con locali riservati per vittime di violenza.. Matteo Pressi e Gino Gerosa supervisionano i lavori per fine anno.. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 430mila euro per trasformare il pronto soccorso dell’ospedale di San Bonifacio, puntando a una ristrutturazione totale della struttura sanitaria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Bonifacio: 430mila euro per il nuovo pronto soccorso del Fracastoro

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