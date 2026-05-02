A San Bonifacio, nel giro di 24 ore, si sono registrate dieci nascite al reparto di maternità dell’ospedale Fracastoro, dove si è svolta una vera e propria festa per l’occasione. Il personale si è trovato a gestire contemporaneamente dieci parti, coordinando le diverse nascite e assistendo le mamme. I nuovi arrivati sono stati accolti nel reparto, che ha visto un’onda di nascite inaspettata nel breve lasso di tempo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il personale a gestire dieci parti contemporaneamente?. Chi sono i nuovi nati che hanno animato il reparto?. Perché questo picco improvviso mette alla prova l'ospedale Fracastoro?. Come sono stati garantiti gli standard Unicef durante l'emergenza?.? In Breve I dieci nati sono Megan, Giulia, Nicolò, Vittoria, Denise, Diego, Medeea, Selim e Matteo.. I parti sono avvenuti tra le 19:01 del 29 aprile e le 13:47 del 30 aprile.. I direttori coinvolti sono Mauro Cinquetti e Marco Torrazzina dell'ospedale Fracastoro.. Il punto nascita ha registrato complessivamente 333 parti dall'inizio dell'anno.. Dieci nuovi nati sono stati accogliuti nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio tra la sera del 29 aprile e il pomeriggio del 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Bonifacio: 10 nascite in 24 ore, festa al Fracastoro

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Boom di nascite al Fracastoro di San Bonifacio: dieci bambini venuti alla luce in 24 ore, mamme e neonati stanno bene. #Veneto #Verona #Cronaca #Sanita #Inprimopiano x.com