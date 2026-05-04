A San Benedetto, l’afflusso di turisti in anticipo rispetto alle aspettative ha portato a un aumento delle presenze già a maggio. Molti visitatori optano per la Riviera delle Palme in questa stagione, spinti da condizioni climatiche favorevoli e offerte promozionali. Nel frattempo, alcuni gestori di strutture ricettive di dimensioni più ridotte stanno assumendo ruoli sempre più rilevanti nel settore dell’accoglienza locale, sostituendo i grandi hotel tradizionali.

? Cosa scoprirai Perché i turisti scelgono la Riviera delle Palme già a maggio?. Chi sta sostituendo i grandi hotel nella gestione dell'accoglienza locale?. Come cambierà l'economia dei borghi con la fine della bassa stagione?. Quali nuove rotte stanno portando visitatori dal Centro e dal Sud?.? In Breve Flussi crescenti da Toscana, Puglia e Basilicata superano le previsioni stagionali.. Scomparsa hotel tradizionali favorisce aumento di residence e appartamenti per soggiorni brevi.. Destagionalizzazione spontanea garantisce stabilità economica alle botteghe tra San Benedetto e province.. Clima mite post perturbazione di fine aprile favorisce primi bagnanti sulla Riviera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto, l’afflusso turistico anticipato supera le attese

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Nelle #Mache, tra San Benedetto del Tronto e Macerata, con i nostri candidati a sindaco Giorgio #Fede e Gianluca #Tittarelli alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Grazie della splendida accoglienza! Forza! #Schlein x.com

La folla ha riempito le piazze di Macerata e San Benedetto del Tronto come non si vedeva da tempo, e lo ha fatto per la Segretaria nazionale Elly Schlein venuta a sostenere i candidati sindaco Gianluca Tittarelli - Candidato Sindaco Macerata e on. Giorgio Fe - facebook.com facebook