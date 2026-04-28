Ascoli e San Benedetto | il boom delle multe supera il milione

Nel corso del 2025, le sanzioni stradali raccolte nelle città di Ascoli e San Benedetto del Tronto hanno superato complessivamente il milione di euro. Ascoli ha totalizzato 1.121.454 euro provenienti da multe, mentre San Benedetto del Tronto ha registrato circa 1 milione di euro. I dati sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità locali, che hanno pubblicato le cifre relative alle entrate derivanti dalle contravvenzioni.

? Cosa sapere Ascoli incassa 1.121.454 euro di multe stradali nel 2025 superando il milione.. San Benedetto del Tronto registra 1.293.438 euro grazie ai flussi turistici stagionali.. Il Comune di Ascoli ha registrato nel 2025 incassi per sanzioni stradali superiori al milione di euro, con una cifra precisa che si attesta sui 1.121.454 euro secondo le rilevazioni del sistema Siope. L’analisi dei dati raccolti rivela un quadro complesso della gestione della viabilità nelle Marche, dove il totale delle multe riscosse dai soli comuni di provincia ha raggiunto gli 11,6 milioni di euro. In questo scenario, il capoluogo piceno occupa una posizione centrale nella classifica regionale, posizionandosi subito dopo Macerata, che ha totalizzato 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli e San Benedetto: il boom delle multe supera il milione Notizie correlate Leggi anche: Arezzo blocca la corsa: pari a San Benedetto, Ascoli in vantaggio Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 Aprile, Ascoli e San Benedetto unite nel ricordo della Liberazione; Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno); Quattro comuni al voto e attesa per il nuovo sindaco di San Benedetto, tutte le liste e i candidati nella provincia di Ascoli; Diocesi del Piceno: nominato il Vicario Generale e i Vicari per la Pastorale delle due diocesi. A San Benedetto confermati divieti di balneazione in porto e alle fociIn vista dell'inizio della stagione balneare, che inizierà il primo maggio per concludersi il 20 settembre 2026, il Commissario straordinario del Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Rit ... ansa.it San Benedetto celebra il 25 aprile con Anpi, Fiab e corteo per i partigianiDalla partenza in via Nebbia alle cerimonie in viale Moretti, poi il percorso pomeridiano nei luoghi dedicati ai partigiani locali ... lanuovariviera.it DAL RINNOVATO SAN BENEDETTO A VIA QUIRRA, PIRRI E SANTA CHIARA. IN POCHI ANNI 8 MILIONI DI VISITATORI A CAGLIARI DALL’AEROPORTO, ECCO COME PORTARLI TRA I BOX. Siete d'accordo - facebook.com facebook