San Bassiano | spirometria e consulenze gratuite per la salute dei polmoni

A San Bassiano è in programma un'iniziativa dedicata alla salute dei polmoni, che prevede la possibilità di effettuare spirometrie e consulenze gratuite. L'obiettivo è offrire ai cittadini la possibilità di verificare eventuali problemi respiratori e identificare sintomi che, se trascurati, potrebbero evolvere in condizioni croniche. La prenotazione delle sedute avviene senza bisogno di una prescrizione medica e può essere effettuata tramite canali dedicati.

? Cosa scoprirai Quali sintomi respiratori non devi sottovalutare prima che diventino cronici?. Come puoi prenotare la spirometria gratuita senza impegnativa medica?. Chi può accedere alle consulenze specialistiche dell'ospedale di Bassano?. Perché i piccoli disturbi stagionali possono nascondere danni ai polmoni?.? In Breve Open day il 6 e 13 maggio presso l'ospedale San Bassiano di Bassano.. Prenotazioni telefoniche al numero 0424 888854 tra le ore 12 e le 14.. Scadenza prenotazioni entro il 5 maggio per l'appuntamento del 6 maggio.. Prenotazioni entro il 12 maggio per la giornata clinica del 13 maggio.. Mercoledì 6 e mercoledì 13 maggio, l’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa organizza due giornate di open day dedicati alla prevenzione respiratoria per celebrare la Giornata Mondiale dell’Asma del 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Bassiano: spirometria e consulenze gratuite per la salute dei polmoni Notizie correlate Salute, al Meyer visita e spirometria gratuite per i bambini dagli 8 anni per la Giornata mondiale dell'asmaMartedì 5 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’AOU MEYER IRCCS, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie... Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donnaLa prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ULSS Pedemontana. Ospedale San Bassiano: esami e consulenze gratuite per la diagnosi precoce dell'asma; Bassano, open day sull’asma: esami gratuiti al San Bassiano; Giornata Mondiale dell’Asma: al San Bassiano spirometrie e consulenze gratuite. Giornata Mondiale dell’Asma: al San Bassiano spirometrie e consulenze gratuiteIn occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra il 5 maggio, la Pneumologia dell’ospedale San Bassiano promuove due giornate di prevenzione aperte alla cittadinanza, con esami e consule ... vicenzatoday.it Un regalo speciale per la Festa della Mamma Il 9 maggio l’Associazione Oncologica San Bassiano apre le porte per il suo mercatino, dove scoprire e acquistare i prodotti dei nostri laboratori, realizzati a mano con cura e passione. Ad aspettarti troverai l - facebook.com facebook