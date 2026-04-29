Salute al Meyer visita e spirometria gratuite per i bambini dagli 8 anni per la Giornata mondiale dell' asma

Martedì 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’asma. Per questa occasione, la Broncopneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, affiliata alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, offrirà visite e spirometrie gratuite a bambini dagli 8 anni. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla diagnosi e la gestione dell’asma infantile, coinvolgendo famiglie e bambini in questa giornata dedicata alla salute respiratoria.

Martedì 5 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’AOU MEYER IRCCS, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) anche quest’anno parteciperà attivamente all’evento.Valutazione e spirometria. In questa occasione saranno offerte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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