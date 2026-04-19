Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni | visite e consulenze gratuite per la salute della donna

Nella settimana dedicata alla salute femminile, il reparto di medicina del nosocomio locale organizza visite e consulenze gratuite rivolte alle donne. L’evento si svolge nell’ambito di iniziative che promuovono la prevenzione e il benessere, coinvolgendo specialisti di diversi settori. L’obiettivo è offrire un’occasione di controllo e approfondimento sulla salute femminile, con accesso libero e senza prenotazione.

La prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Dal 22 al 29 aprile, l’Ausl Romagna rinnova la sua adesione all’(H) Open Week sulla salute della donna, un’iniziativa di rilievo nazionale promossa dalla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Salute della donna: al San Pio una settimana di visite gratuiteTempo di lettura: 3 minutiIl San Pio di Benevento aderisce all’ Open Day dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donna; AUSL Romagna. Tutte le iniziative per l'(H) Open Week sulla salute della donna.