La squadra di calcio ha evitato la retrocessione, mantenendo la categoria in un campionato competitivo. Tuttavia, sono emersi dubbi sulla gestione del direttore sportivo, che ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi. Inoltre, si è fatto riferimento a un manager che ha contribuito alla riduzione del valore dei giocatori, sollevando interrogativi sulla gestione finanziaria del club.

? Cosa scoprirai Chi è Nathan Walker e perché la sua gestione preoccupa i tifosi?. Come ha fatto la proprietà a svuotare il patrimonio dei calciatori?. Perché il settore giovanile e il calcio femminile sono in declino?. Quali sono i reali legami tra Joseph Tey e la nuova società?.? In Breve Declino Primavera in Serie B e sezione Women scesa in Eccellenza.. Dubbi su Nathan Walker per precedenti legati a Fun88 in Inghilterra.. Spese concentrate su ingaggi e procuratori invece che sulla rosa calciatori.. Dimissioni di Matteo Manfredi e Gestio Capital dalla proprietà societaria.. La Sampdoria si è salvata dalla retrocessione in Serie C con una giornata di anticipo, chiudendo un periodo di tensioni che ha la gestione di Joseph Tey al centro di interrogativi senza risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampdoria salva la categoria: dubbi sulla gestione di Joseph Tey

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