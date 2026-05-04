Sampdoria salva la categoria | dubbi sulla gestione di Joseph Tey
La squadra di calcio ha evitato la retrocessione, mantenendo la categoria in un campionato competitivo. Tuttavia, sono emersi dubbi sulla gestione del direttore sportivo, che ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi. Inoltre, si è fatto riferimento a un manager che ha contribuito alla riduzione del valore dei giocatori, sollevando interrogativi sulla gestione finanziaria del club.
? Cosa scoprirai Chi è Nathan Walker e perché la sua gestione preoccupa i tifosi?. Come ha fatto la proprietà a svuotare il patrimonio dei calciatori?. Perché il settore giovanile e il calcio femminile sono in declino?. Quali sono i reali legami tra Joseph Tey e la nuova società?.? In Breve Declino Primavera in Serie B e sezione Women scesa in Eccellenza.. Dubbi su Nathan Walker per precedenti legati a Fun88 in Inghilterra.. Spese concentrate su ingaggi e procuratori invece che sulla rosa calciatori.. Dimissioni di Matteo Manfredi e Gestio Capital dalla proprietà societaria.. La Sampdoria si è salvata dalla retrocessione in Serie C con una giornata di anticipo, chiudendo un periodo di tensioni che ha la gestione di Joseph Tey al centro di interrogativi senza risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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