Tey non ha dubbi | Ringrazio i tifosi della Sampdoria per la passione la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tey ha espresso gratitudine nei confronti dei tifosi della Sampdoria, riconoscendo il loro sostegno costante e la fiducia dimostrata nel tempo. Le sue parole sono state rivolte ai supporter durante un momento di attenzione pubblica, sottolineando il rapporto tra giocatore e tifoseria. La dichiarazione è stata riportata senza aggiunte o interpretazioni, limitandosi a riportare le parole pronunciate dall’atleta.

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Tifosi della Sampdoria protestano a Bogliasco nei campi di allenamento con la squadra

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