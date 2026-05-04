Sambuca isolamento digitale nella Limentra | Capecchi chiede alla Regione

A Sambuca, nella zona di Limentra, i residenti sono senza connessione Internet a causa di problemi con la fibra ottica già installata, che però non funziona come previsto. La mancanza di segnale rende difficile l’accesso ai servizi digitali e solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla salute, considerando le difficoltà nelle comunicazioni di emergenza. Il residente ha chiesto alla Regione di intervenire per risolvere la situazione.

? Cosa scoprirai Come può la mancanza di segnale mettere a rischio la salute?. Perché la fibra ottica già posata non funziona per i residenti?. Chi deve intervenire per sbloccare i pagamenti elettronici dei commercianti?. Quali rischi corre la valle con la rimozione della Croce Verde?.? In Breve Oltre 100 firmatari denunciano il crollo del segnale 4G tra il 2023 e il 2025.. Maurizio Pasquinelli e Anna Ghelardini segnalano rischi sanitari per la mancanza di soccorsi.. Servizi della Croce Verde in Sambuca verranno rimossi dal territorio a partire da luglio.. Commercianti locali subiscono blocchi dei pagamenti elettronici per saturazione celle durante i weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sambuca, isolamento digitale nella Limentra: Capecchi chiede alla Regione Notizie correlate Isolamento digitale e difficoltà relazionali: il ruolo dell'accompagnamento psicologico nella scuolaDue giornate di studio per riflettere sul ruolo della psicologia nel mondo dell’educazione e sulla necessità di accompagnare i giovani in un tempo... Leggi anche: Frane e cedimenti a Salerno, Udicon Regione Campania chiede chiarimenti e interventi alla Regione