Isolamento digitale e difficoltà relazionali | il ruolo dell' accompagnamento psicologico nella scuola

Due giornate di studio si sono svolte per analizzare il ruolo della psicologia nel sistema scolastico, con un focus sull'accompagnamento dei giovani in un periodo caratterizzato da isolamento digitale e difficoltà relazionali. L'evento ha coinvolto professionisti del settore, che hanno discusso delle sfide legate alle fragilità emotive e alle nuove forme di disagio che interessano gli studenti.

Due giornate di studio per riflettere sul ruolo della psicologia nel mondo dell'educazione e sulla necessità di accompagnare i giovani in un tempo segnato da fragilità emotive, smarrimento relazionale e nuove forme di disagio. È questo il cuore del convegno "L'accompagnamento psicologico nella.