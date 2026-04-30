A Vigevano, alle prossime elezioni comunali, sono stati presentati due candidati musulmani nella lista della Lega. Si tratta di Hussein Ibrahim e Hagar Haggag, entrambi coinvolti nel processo elettorale. La loro candidatura ha suscitato attenzione nel panorama politico locale, poiché rappresentano una presenza musulmana all’interno di un partito generalmente associato a posizioni di destra. La loro partecipazione si inserisce in un quadro di competizione tra diverse forze politiche.

La Lega ha deciso di candidare alle elezioni comunali di Vigevano, nel Pavese, due esponenti islamici: Hussein Ibrahim e Hagar Haggag. La scelta dei candidati musulmani ha generato polemica all’interno del partito. Il coordinatore lombardo degli amministratori locali del Carroccio, Andrea Monti, ha specificato che è una decisione “prettamente locale”. I candidati musulmani della Lega a Vigevano Hussein Ibrahim è il portavoce della comunità musulmana in città, mentre Hagar Haggag è una studentessa di scienze politiche. I due sono candidati alle elezioni comunali di Vigevano nelle fila della Lega ma la decisione è “prettamente locale” ha spiegato il coordinatore lombardo Andrea Monti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni a Vigevano, due musulmani candidati con la Lega: chi sono Hussein Ibrahim e Hagar Haggag

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