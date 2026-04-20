Salvini | Buoni rapporti Italia-Usa rimangono fondamentali a prescindere di vicende personali – Il video

Durante un evento a Milano, il leader della Lega ha affermato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti rimangono essenziali, indipendentemente dalle vicende personali di singoli individui. La dichiarazione è stata rilasciata durante la manifestazione dei Patrioti svoltasi sabato 18 aprile 2026. Salvini ha sottolineato l'importanza di mantenere rapporti stabili e duraturi tra i due paesi, lasciando da parte considerazioni personali.

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