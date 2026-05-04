Un ragazzo di dodici anni è stato ricevuto al Quirinale dopo aver salvato una tartaruga in mare. Durante una navigazione, Rocco ha trovato l’animale tra le onde e lo ha preso con sé per salvarlo. La sua azione gli ha valso l’invito a incontrare i rappresentanti del governo. L’evento ha attirato l’attenzione sul gesto di protezione ambientale compiuto dal giovane.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un dodicenne a attirare l'attenzione del Quirinale?. Cosa ha trovato Rocco tra le onde durante la navigazione?. Perché il sindaco ha voluto trasformare questo salvataggio in un caso nazionale?. Come è diventato un peluche il simbolo della scuola di Roccella?.? In Breve Il sindaco Vittorio Zito ha proposto l'onorificenza alla famiglia Commisso di Roccella.. Il salvataggio è avvenuto nell'estate 2024 insieme al padre Francesco.. L'associazione M.A.R.E. di Montepaone ha curato la tartaruga fino al 15 agosto 2024.. Il peluche Blu Flag è diventato simbolo educativo presso l'istituto scolastico locale.. Il Presidente della conferirà il titolo di Alfiere della a Rocco Antonio Commisso, un dodicenne di Roccella Jonica, il prossimo 7 maggio 2026 alle ore 12 presso il Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvato una tartaruga: il giovane Rocco al Quirinale per il suo gesto

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