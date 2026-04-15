Segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto | il gesto della giovane calciatrice della Salernitana | Video

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita, una giovane calciatrice della Salernitana ha segnato un gol e, invece di festeggiare, si è voltata verso la tribuna, si è avvicinata a una foto e l’ha baciata. Dopo aver realizzato la rete, la giocatrice ha iniziato a correre senza esultare, dirigendosi verso l’immagine, in un gesto che ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento. Il video del momento ha circolato sui social media.

Subito dopo aver visto la palla terminare in rete, Maria si è girata senza esultare e ha iniziato a correre. Ha evitato le compagne e ha attraversato tutto il campo, fino ad arrivare allo striscione appeso sulla rete a fondo campo. Lì si è fermata e ha baciato la foto del suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto una settimana fa a 58 anni per un improvviso arresto cardiaco. Poi si è commossa, ma è tornata a giocare. Il gesto compiuto dopo il gol da una giovane calciatrice della Salernitana Under 15 è diventato il simbolo di una squadra scossa dalla tragedia della scomparsa del tecnico, avvenuta proprio dopo l’ultimo match vinto contro l’ Avellino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto il gesto della giovane calciatrice della salernitana video
© Ilfattoquotidiano.it - Segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto: il gesto della giovane calciatrice della Salernitana | Video

Notizie correlate

Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore mortoTempo di lettura: < 1 minutoHa fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d’un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di...

Maria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena mortoIl gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Iannarilli gol, pazzesco al Partenio: l’Avellino segna col portiere, è 1-1 col Catanzaro; Inter-Milan è un capolavoro da 5-4, succede di tutto fino all’ultimo secondo; In porta perché non volevo correre. Però Iannarilli salta eccome: chi è il portiere goleador dell'Avellino; Le pagelle: il triste finale di una stagione ancor più triste.

segna il gol e correMaria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena mortoIl gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi ... fanpage.it

segna il gol e correSalernitana Under 15, gol e lacrime: calciatrice segna e corre a baciare foto dell’allenatore scomparsoIl calcio sa essere crudele, ma a volte regala frammenti di umanità che valgono molto più di una classifica o di un trofeo alzato al cielo. Lo sa bene Maria, ... cronachedellacampania.it

Digita per trovare news e video correlati.