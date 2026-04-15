Segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto | il gesto della giovane calciatrice della Salernitana | Video

Durante una partita, una giovane calciatrice della Salernitana ha segnato un gol e, invece di festeggiare, si è voltata verso la tribuna, si è avvicinata a una foto e l’ha baciata. Dopo aver realizzato la rete, la giocatrice ha iniziato a correre senza esultare, dirigendosi verso l’immagine, in un gesto che ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento. Il video del momento ha circolato sui social media.

Subito dopo aver visto la palla terminare in rete, Maria si è girata senza esultare e ha iniziato a correre. Ha evitato le compagne e ha attraversato tutto il campo, fino ad arrivare allo striscione appeso sulla rete a fondo campo. Lì si è fermata e ha baciato la foto del suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto una settimana fa a 58 anni per un improvviso arresto cardiaco. Poi si è commossa, ma è tornata a giocare. Il gesto compiuto dopo il gol da una giovane calciatrice della Salernitana Under 15 è diventato il simbolo di una squadra scossa dalla tragedia della scomparsa del tecnico, avvenuta proprio dopo l’ultimo match vinto contro l’ Avellino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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