Dalla scuola al Quirinale | il giovane di Marsciano premia il sociale

Un diciannovenne di Marsciano è stato nominato Alfiere e invitato presso il Palazzo Cesaroni. La presidente dell’Assemblea legislativa ha espresso apprezzamento per questa nomina, che coinvolge anche il settore sociale. La notizia riguarda un giovane che si distingue per il suo impegno e viene riconosciuto ufficialmente in un evento che coinvolge istituzioni regionali.

La presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina di Ludovico Natalizi come nuovo Alfiere della, invitando ufficialmente il diciannovenne di Marsciano presso Palazzo Cesaroni. Il riconoscimento, voluto dal Presidente della Sergio Mattarella, celebra il tema della comunicazione e della sperimentazione della solidarietà, mettendo al centro l’impegno civile del giovane coinvolto nel supporto scolastico per i bambini della primaria con difficoltà. Il valore sociale del volontariato giovanile a Marsciano. L’iniziativa che vede protagonista Natalizi non riguarda solo un titolo onorifico,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla scuola al Quirinale: il giovane di Marsciano premia il sociale Quirinale premia il cuore della Basilicata: giovani e scuola al centroIl Quirinale ha svelato questa mattina i nomi dei ventotto nuovi Alfieri della , premiando giovani che nel corso del 2025 hanno dimostrato una... Dalla musica al sociale: la diciassettenne lucana premiata dal QuirinaleLa cittadinanza attiva trova una nuova, giovane espressione nel territorio di Lauria quando Serena Zullo, diciassettenne residente nella provincia di...