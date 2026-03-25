Leao Milan il retroscena da Milanello | dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri

Da Milanello emergono dettagli sulla situazione di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, che ha rifiutato una chiamata dalla nazionale portoghese. Attualmente, l'obiettivo principale del club è il recupero della forma fisica dell'atleta. Il tecnico Allegri ha predisposto un piano specifico per migliorare le condizioni dell'attaccante, che rappresenta un elemento fondamentale per la squadra.

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