Dopo la partita tra Cremonese e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport'. Ha commentato la vittoria, sottolineando che questa comporta una diminuzione di una partita utile per raggiungere la quota Champions. Ha anche osservato come Leao si muova bene nel ruolo di centravanti, senza fare ulteriori considerazioni.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Youssouf Fofana tra i migliori in campo: "Infatti l'ho levato (ride, n.d.r.). Ha fatto una buona partita ma sono contento di tutti i ragazzi. Oggi vincere non era semplice anche perché ci portavamo dietro la sconfitta col Parma. Siamo partiti nei primi 20 minuti troppo nervosi e sbagliavamo troppo con la palla. Piano piano la squadra ha fatto meglio. Sono molto contento di tutti: chi è entrato ha dato un grande apporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri dopo Cremonese-Milan: "Una vittoria in meno alla quota Champions. Leao si muove bene da centravanti"

