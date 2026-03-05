psoriasi visite dermatologiche gratuite in molte regioni italiane

Il prossimo 11 marzo, in vari ospedali italiani, saranno disponibili visite e consulenze dermatologiche gratuite dedicate alla psoriasi. Questa iniziativa coinvolge diverse regioni del paese e mira a offrire un servizio di assistenza a chi necessita di controlli e diagnosi senza costi. Le strutture sanitarie coinvolte accoglieranno pazienti interessati a ricevere approfondimenti sulla condizione della pelle.

In Emilia-Romagna l’iniziativa coinvolgerà diversi ospedali del territorio: Ravenna, Lugo, Faenza, Cesena e Rimini. In queste strutture saranno organizzate visite dermatologiche gratuite e colloqui informativi con specialisti, destinati sia a persone con diagnosi già nota sia a chi sospetta di avere sintomi compatibili con la malattia. In molti casi è richiesta la prenotazione telefonica mentre alcune sedi prevedono l’accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che interessa circa il 2-3% della popolazione. Nella maggior parte dei casi si manifesta con placche... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Psoriasi, visite dermatologiche gratuite al Santa Croce: open day l'11 marzo

