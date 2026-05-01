Il coro del cinema si esibirà il 1 maggio a Palazzo Ducale a Lucca. L’evento fa parte di Lucca Classica, un’iniziativa che utilizza la musica per sostenere i percorsi di salute mentale nella città. L’esibizione mira a promuovere il benessere attraverso momenti musicali, coinvolgendo il pubblico in un contesto che unisce arte e cura. Nessun dettaglio sulle modalità di partecipazione o sugli artisti coinvolti è stato comunicato.

? Cosa sapere Il coro Perché ci vuole orecchio si esibisce il 1 maggio a Palazzo Ducale.. L'iniziativa Lucca Classica integra la musica nei percorsi della Salute Mentale di Lucca.. Oggi, 1 maggio 2026, alle ore 16:45, la Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca ospiterà l’evento La musica che cura con il coro Perché ci vuole orecchio – Cantare il cinema, un appuntamento che mette al centro il legame tra melodia e benessere psicologico. L’iniziativa si inserisce nel palinsesto della dodicesima edizione del Lucca Classica Music Festival e nasce da una stretta collaborazione con la Salute Mentale Adulti di Lucca, unità funzionale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest guidata da Adalgisa Soriani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: il coro del cinema per il benessere della salute mentale

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