In occasione della Brain Awareness Week 2026, Lundbeck Italia dedica particolare attenzione al fascino e alla complessità del cervello, promuovendo la rassegna gratuita "Il cervello in scena" Il tema della salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, anche se non sempre viene affrontato nel modo più adeguato. Ansia, stress e senso di inadeguatezza si sono insinuati silenziosamente nella vita quotidiana di molte persone, in particolare tra i giovani adulti. Nonostante se ne discuta più di prima, la salute mentale rimane avvolta da stigma, fraintendimenti e timori. Esprimere apertamente ciò che accade dentro di noi rappresenta non solo un gesto di consapevolezza personale, ma anche un passo fondamentale per promuovere una società più empatica e consapevole del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salute mentale, Censis: come preservare il benessere cerebrale

