Salute mentale Censis | come preservare il benessere cerebrale
In occasione della Brain Awareness Week 2026, Lundbeck Italia ha organizzato la rassegna gratuita
In occasione della Brain Awareness Week 2026, Lundbeck Italia dedica particolare attenzione al fascino e alla complessità del cervello, promuovendo la rassegna gratuita "Il cervello in scena" Il tema della salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, anche se non sempre viene affrontato nel modo più adeguato. Ansia, stress e senso di inadeguatezza si sono insinuati silenziosamente nella vita quotidiana di molte persone, in particolare tra i giovani adulti. Nonostante se ne discuta più di prima, la salute mentale rimane avvolta da stigma, fraintendimenti e timori. Esprimere apertamente ciò che accade dentro di noi rappresenta non solo un gesto di consapevolezza personale, ma anche un passo fondamentale per promuovere una società più empatica e consapevole del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
