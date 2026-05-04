Salute e stili di vita | all' ospedale Angioloni un ciclo di incontri gratuiti sul benessere

Un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla salute e agli stili di vita si terrà nel mese di maggio presso l’ospedale Angioloni di San Piero In Bagno. L’iniziativa, intitolata “Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute”, si svolgerà nelle date del 7, 14 e 21 maggio, offrendo alla comunità l’opportunità di approfondire temi legati al benessere e alle abitudini quotidiane.

Si intitola “Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute” il nuovo ciclo di incontri promossi per la popolazione il 7, 14 e 21 maggio all’ospedale Angioloni di San Piero In Bagno. L’iniziativa che vede il patrocinio del Comune è promossa nell'ambito del progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ciclo di incontri su salute e prevenzione: tre appuntamenti per nuovi stili di vitaPromuovere il benessere e diffondere buone pratiche quotidiane per prevenire le malattie croniche. Leggi anche: Benessere cervello, Leonardi (Salute): "Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini; Oasi della salute 2026; Prevenzione e stili di vita, a Poviglio un incontro sulla salute; Prevenzione delle patologie respiratorie: al via Percorsi di Salute nelle piazze. Salute e stili di vita: all'ospedale Angioloni un ciclo di incontri gratuiti sul benessereSi intitola Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute il nuovo ciclo di incontri promossi per la popolazione il 7, 14 e 21 maggio all’ospedale Angioloni di San Piero In ... cesenatoday.it Promuovere salute e stili di vita sani in tutta Europa. Accordo tra Comitato Regioni europee e OmsIl memorandum di intesa firmato oggi a Bruxelles ha l'obiettivo di combinare gli sforzi in settori cruciali come la promozione di uno stile di vita sano e attivo, la sensibilizzazione sui rischi per ... quotidianosanita.it Il tatuaggio è sempre più diffuso in Europa e non è più solo una moda, ma una scelta personale. Restano temi aperti su sicurezza e salute. L’intero sistema deve però fare i conti con le insidie che si nascondono dietro chi lavora senza autorizzazione. #P - facebook.com facebook I numeri dei centravanti del Milan sono un attentato alla salute dei tifosi x.com