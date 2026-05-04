Salute cultura e assistenza | il valore condiviso | Così trasformiamo gli utili in benessere

Una parte degli utili di BCC Milano viene destinata al territorio attraverso contributi diretti a enti e associazioni impegnate in attività culturali, assistenziali e sociali. Questa modalità di utilizzo delle risorse mira a sostenere le realtà locali che operano nel settore sociale e culturale. Le iniziative supportate comprendono progetti di assistenza, promozione culturale e iniziative di solidarietà, con lo scopo di favorire il benessere della comunità.

UNA PARTE degli utili di BCC Milano viene restituita al territorio sotto forma di sostegno concreto alle realtà associative, culturali e assistenziali che ne costituiscono il tessuto sociale. Un impegno che non si è mai limitato all’erogazione di contributi, ma che ha accompagnato nel tempo progetti, iniziative e reti locali, intercettando e accompagnando bisogni diversi e spesso emergenti. Nell’ultimo quadriennio la Banca ha erogato sul suo territorio di competenza oltre 6 milioni di euro in sponsorizzazioni e liberalità. Nel solo 2025 soso stati complessivamente 560 i soggetti che hanno beneficiato di 1,5 milioni di contributi. Questo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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