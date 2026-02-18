Capitale della Cultura 2028 Edoardo Russo | Trasformiamo le ferite dell' alluvione in un motore di rigenerazione

Edoardo Russo ha annunciato che, grazie alla vittoria come Capitale della Cultura 2028, la città intende trasformare le ferite lasciate dall’alluvione dello scorso anno in un volano per la rinascita. Dopo le abbondanti piogge che hanno causato danni ingenti alle abitazioni e alle infrastrutture, il Comune ha deciso di investire risorse nella riqualificazione di alcune aree colpite, coinvolgendo artisti e cittadini in progetti di recupero e riqualificazione urbana.

"Forlì 2028 è un invito collettivo a sentirsi parte di un racconto corale, un'occasione per dimostrare che, quando una provincia tocca terra in profondità, la sua storia diventa subito universale" La corsa verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 entra nel vivo, ma per la città non si tratta semplicemente di organizzare un calendario di eventi. "La candidatura rappresenta l'occasione per ridefinire l'identità del territorio, curare le cicatrici lasciate dall'alluvione e proiettare Forlì in una dimensione che unisce l'alta tecnologia alla vita di quartiere".