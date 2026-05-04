Salone del risparmio | il piano per sbloccare i capitali fermi

Al Salone del Risparmio si è discusso delle possibili strategie per sbloccare i capitali congelati sui conti correnti e sui depositi. È stato affrontato il tema di come il denaro inattivo possa contribuire alla crescita economica, con particolare attenzione a un quarto del patrimonio finanziario attualmente bloccato. Non sono state annunciate decisioni ufficiali, ma si sono analizzate le potenzialità di tali risorse economiche.

? Cosa scoprirai Come può il denaro fermo sui conti finanziare la crescita?. Cosa accadrà a quel quarto del patrimonio bloccato nei depositi?. Perché i risparmiatori devono spostare i capitali verso l'economia reale?. Quali nuove strategie useranno gli esperti per proteggere i tuoi investimenti?.? In Breve Circa un quarto del patrimonio finanziario italiano resta bloccato su conti correnti.. L'evento si svolge a Milano presso l'Allianz MiCo fino al 7 maggio.. Oltre 15mila visitatori fisici e 6mila online hanno partecipato all'edizione 2025.. Assogestioni opera dal 1984 per promuovere la cultura finanziaria e previdenziale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del risparmio: il piano per sbloccare i capitali fermi Notizie correlate Leggi anche: Torna il Salone del Risparmio. La sfida italiana per sbloccare la liquidità Salone del risparmio: i mercati privati guidano il nuovo wealth? Cosa scoprirai Come possono i fondi semiliquidi collegare il risparmio alle imprese non quotate? Quali rischi comporta per il cliente investire in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salone del Risparmio 2026, torna la tre giorni dedicata alla gestione della liquidità e ai mercati; Verso il Salone del Risparmio 2026, oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori; Dal giornale alla radio: il Gruppo Il Sole 24 Ore racconta il Salone del Risparmio 2026 con una copertura multicanale; Salone del Risparmio 2026, educazione finanziaria al centro. Parte il Salone: il gotha dell’economia si riunisce all’Allianz MiCoSARANNO più di 100 le conferenze sui temi dell’economia e della finanza al Salone del risparmio, giunto alla sua ... quotidiano.net Il Gruppo Il Sole 24 Ore al Salone del Risparmio 2026Il Gruppo Il Sole 24 Ore conferma anche per il 2026 la propria presenza al Salone del Risparmio, l’evento di riferimento in Europa per l’industria del risparmio gestito, in programma dal 5 al 7 maggio ... fm-world.it La scrittrice inglese, che inaugurerà il Salone del Libro di Torino il 14 maggio, esce con un nuovo libro, «Vivi e morti» (dal 5 maggio per Sur). Su «la Lettura» da oggi in edicola, la intervista la scrittrice Marilena Umuhoza Delli https://tinyurl.com/vkbrayfw - facebook.com facebook Verso il Salone del Risparmio 2026, oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori. Il programma si presenta particolarmente articolato con più di 100 conferenze #ANSA x.com