Torna il Salone del Risparmio La sfida italiana per sbloccare la liquidità

Dal 5 al 7 maggio si svolge a Milano la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, un evento dedicato alle strategie per sbloccare la liquidità degli italiani. La manifestazione si concentra sulla gestione del patrimonio, con incontri e interventi di professionisti del settore finanziario. Non mancano momenti di approfondimento su strumenti di investimento e risparmio, rivolti a un pubblico di operatori e cittadini interessati alle tematiche finanziarie.

LA RICCHEZZA degli italiani è ancora abbondante, ma spesso resta ferma. È da questa constatazione che prende le mosse la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma a Milano dal 5 al 7 maggio. Il titolo della manifestazione di quest’anno è "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita". Un’espressione che fotografa bene il nodo centrale del dibattito: come trasformare la grande massa di denaro parcheggiato sui conti in un motore per l’economia reale. L’evento, organizzato dalla sigla di categoria Assogestioni al Centro Congressi Allianz MiCo di Milano, si conferma uno dei principali appuntamenti europei dedicati al risparmio gestito.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna il Salone del Risparmio. La sfida italiana per sbloccare la liquidità Notizie correlate Catanzaro ad Avellino: Iemmello torna per sbloccare la sfida chiaveIl Catanzaro si prepara a una trasferta cruciale nel cuore della Campania, dove oggi alle 17:15 i giallorossi affronteranno l’Avellino nello stadio... Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi: la filiera del legno vale 52 miliardi. I numeri di un evento planetarioMilano, 9 aprile 2026 – Conto alla rovescia con il fiato sospeso per il Salone del Mobile di Milano che parte, dal 21 al 26 aprile, a Fieramilano... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Euronext al Salone del Risparmio 2026; Torna il Salone del Risparmio. La sfida italiana per sbloccare la liquidità; Il risparmio motore di crescita nell’era della grande incertezza; Salone del Mobile 2026 e Fuorisalone: il programma della Milano Design Week. Torna il Salone del Risparmio. La sfida italiana per sbloccare la liquiditàLA RICCHEZZA degli italiani è ancora abbondante, ma spesso resta ferma. È da questa constatazione che prende le mosse la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma a Milano dal 5 al 7 ... quotidiano.net Salone del Risparmio 2024, Proli (Amundi Sgr): La sfida è gestire al meglio la curva del reddito fissoÈ importante muoversi con attenzione sulle differenti duration per evitare scelte avventate e ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Il commento nel corso dell'edizione 2024 del Salone del ... repubblica.it Il risparmio non può restare fermo. Dal 5 al 7 maggio, presso Allianz MiCo a Milano, torna il Salone del Risparmio: tre giorni dedicati al futuro del risparmio gestito italiano. I primi due giorni sono riservati agli operatori del settore, mentre il 7 maggio l'evento è a - facebook.com facebook