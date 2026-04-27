Verso il Salone del Risparmio 2026 oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori

Mancano pochi mesi alla sedicesima edizione del Salone del Risparmio, prevista dal 5 al 7 maggio 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano. Attualmente, sono stati registrati oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori hanno confermato la loro partecipazione. L'evento rappresenta un punto di riferimento nel settore finanziario e del risparmio, attirando professionisti e aziende da tutta Italia.

Si avvicina l'appuntamento con la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 5 al 7 maggio 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano. A pochi giorni dall'apertura, l'evento conferma il proprio ruolo di riferimento per l'industria del risparmio gestito, con oltre 13.000 partecipanti già registrati. Il programma si presenta particolarmente articolato, con più di 100 conferenze distribuite in 14 sale attive in contemporanea e oltre 300 relatori coinvolti. L'esperienza sarà fruibile sia in presenza, sia da remoto grazie alla piattaforma FRVision, che permetterà di seguire le sessioni in diretta e rivederle successivamente on demand, ampliando la portata dei contenuti nel tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il Salone del Risparmio 2026, oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori Notizie correlate "Sorsi di Mare", nella Perla Verde oltre 300 operatori per il debutto del salone dei vini di RomagnaSi è chiusa con un’ampia partecipazione la prima edizione di Sorsi di Mare, il nuovo salone professionale dedicato ai vini DOP e IGP della Romagna... Nidi di Roma, aperte le iscrizioni per il 2026/27: "Oltre 300 posti in più"C'è tempo fino al 30 marzo per fare domanda, l'assessora Pratelli: "Registriamo un aumento costante della richiesta di posti al nido, nonostante il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SdR26 | Il programma di conferenze Assogestioni al Salone del Risparmio 2026; Salone del Risparmio 2026, la guida We Wealth alle conferenze; Il Salone del risparmio 2026; Salone del Risparmio 2026: sette conferenze sui nodi del settore. Il Salone del risparmio 2026Dal 5 al 7 maggio 2026, l’Allianz MiCo di Milano ospita la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, l’evento leader in Italia per l’industria del risparmio gestito. Il titolo di quest’anno, Risp ... borse.it Torna il Salone del Risparmio. La sfida italiana per sbloccare la liquiditàLA RICCHEZZA degli italiani è ancora abbondante, ma spesso resta ferma. È da questa constatazione che prende le mosse ... quotidiano.net Il quinto percorso tematico del Salone del Risparmio 2026, il più grande evento dedicato al risparmio gestito in Europa che si terrà a Milano dal 5 al 7 maggio, è dedicato al tema della previdenza complementare. Se hai deciso che si tratta di un argomento da - facebook.com facebook